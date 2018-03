Passaporto Show. D’Ottavio lancia i Bordy Team

Tante emozioni nella seconda giornata del campionato di calcio a 5 “Passaporto per l’Europa”. Vincono i Canarini che superano i Silk Purple con lo stesso risultato ottenuto nel primo turno (6-2). Tedesco ancora protagonista con 4 reti realizzate, 9 in totale; per i viola in rete Iaria e Mandaglio. Seconda vittoria consecutiva anche per Gym Point Albino con un secco 8-1 nei confronti degli All Blacks. I rosanero si confermano miglior attacco della competizione con 20 reti concretizzate. Doppiette per Albino e Giamboi; inutile il gol di Comi. I Bordy team annullano totalmente i Marbizza dream team grazie ad uno strepitoso D’Ottavio, capocannoniere del campionato. Al fischio finale il risultato sarà 12 – 4. In evidenza anche Laface (Marbizza) con una tripletta e Trunfio (Bordy) con una doppietta. Riscatto di lusso da parte del team Passaporto per l’Europa. Il quintetto biancoblù ottiene la vittoria con più ampio margine del torneo, surclassando il Rhegium 09 con un più che nitido 11-0. Uomo partita Antonio Monorchio, autore di 7 marcature che condannano di fatto gli avversari, debilitati dalle pesanti assenze. Match equilibrato tra A&S Promotion e R.C. Press. A segno Pasquale e Giuseppe Babuscia (A&S) e Gaetano e Francesco Massara (R.C.). Il risultato finale sarà 4-3 in favore degli R.C.Press, che riscattano la sconfitta subita nella prima giornata. La classifica vede Bordy Team, Canarini e Gym Point Albino in testa a punteggio pieno. Seguono R.C. Press, Rhegium e Passaporto per l’Europa a tre punti. Un punto a testa invece per A&S Promotion e All Blacks. Ancora a secco Marbizza dream team e Silk Purple.

Simone Praticò