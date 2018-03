Gioia. Tre persone arrestate per violenza sessuale su due sorelle di 11 e 12 anni

Gioia Tauro. Arrestate tre persone, due uomini ed una donna, gravemente indiziati di violenze sessuali perpetrate ai danni di due minori di anni 14. I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palmi – tre persone che avrebbero abusato sessualmente di due sorelle dell’età di 11 e 12 anni. Le giovanissime vittime, legate da vincoli familiari ai tre arrestati, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, sono state condotte presso un centro specialistico per la tutela dell’infanzia della Calabria.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e condotta dai Carabinieri di Gioia Tauro, è iniziata lo scorso mese di novembre ed ha svelato una triste storia di violenze familiari di cui le due sorelline sono state vittime.