Gli auguri dell’arcivescovo Mons. Mondello per la Santa Pasqua

Mons. Vittorio Luigi Mondello, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e presidente della conferenza episcopale calabra in vista della Santa Pasqua ha voluto inviare ai fedeli della sua Santa Chiesa di Dio un accorato messaggio di augurio. «Carissimi nell’imminenza della Pasqua del Signore, avverto il bisogno di rivolgermi a tutti e a ciascuno di voi, aprendovi il mio cuore. Il Mistero che celebriamo, infatti, è l’evento supremo della nostra Redenzione, l’evento che – al di sopra di ogni altro – manifesta l’amore del nostro Dio. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio” (Gv 3,16): in quel “dare” c’è in sintesi il “racconto” dell’amore misericordioso del Padre. Egli, in maniera che appare incredibile, giunge a “sacrificare” il Suo Unico Figlio, il Primogenito di ogni creatura, per amore dei suoi figli. In un certo senso ci dà ancora di più che se avesse sacrificato se stesso: perché il Padre ama il Figlio più di se stesso. E tutti siamo chiamati, prima ancora che ad accoglierlo, a “contemplare” questo infinito amore del Padre, che – nella Pasqua del Suo Figlio – raggiunge queste impensabili altezze. Un artista ci aiuta in questa contemplazione. Egli ha immaginato il Padre che “dona” il Figlio affisso sulla croce: e ha creato su tela un dipinto di straordinaria bellezza. Il Cristo crocifisso non ha dietro le spalle la croce, ma il Padre. Il Figlio è affisso alle braccia aperte del Padre. Nel suo immenso dolore grida col Salmo: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” (Mt 27, 46)… ma il Padre é lì, nel suo misterioso Silenzio, e lo sostiene. Acquistano così una suggestione diversa le parole finali del Crocifisso: “In manus tuas commendo spiritum meum” (Lc 23, 46) (“Nelle tue mani consegno il mio spirito”). È proprio lì, tra le Sue mani, che Egli si abbandona; ed è lì che egli emette l’ultimo respiro… “Emisit spiritum” si legge nel Vangelo secondo Giovanni (19, 30c); “emise lo spirito”, cioè morì; ma anche “emise lo Spirito”, cioè effuse lo Spirito Santo. Lì sulla croce avviene, suggestivamente, la prima Pentecoste. E lo Spirito, dal Padre e dal Figlio, viene effuso sugli astanti: il centurione, infatti, é illuminato e si converte: “Veramente quest’uomo – dice – era il Figlio di Dio” (Mc15, 39). Fratelli carissimi, vorrei ora invitarvi rapidamente a passare – dentro la vostra contemplazione – da questa icona del Crocifisso all’icona del Sepolcro vuoto e dei “lini che giacciono” senza contenere più le sue spoglie mortali entrate nella gloria della risurrezione; all’icona, poi, del giardino dove Maria di Magdala lo riconosce dalla voce; all’icona, infine, del Risorto che, con un Volto sempre nuovo, si fa pellegrino sulle strade… da quella che si avvia verso Emmaus a quella che porta al Cenacolo, dalla spiaggia del mare di Tiberiade alla strada in salita che conduce al monte dell’appuntamento. Il Risorto pellegrino cerca i suoi, cerca perennemente ogni uomo nei suoi nascondigli; e ci invita, a nostra volta, a cercarlo nei Suoi nascondimenti, a riconoscerLo nel volto degli ultimi della storia, nei quali egli perennemente sosta come dentro una Sua dimora, secondo le Sue parole: “Quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, voi l’avrete fatto a Me” (Mt 25, 40). Nasce così la Speranza. La Speranza di un Dio che é “presente” anche quando appare “assente”; la speranza di una “ricerca” che può giungere all’“incontro”, di una sete che può essere saziata, di un’attesa che si concluda con l’abbraccio. “Andate – egli dirà sul monte – Andate, annunciate il Vangelo ad ogni creatura!” (Mt 28, 20). Nasce la speranza di uomini capaci di vivere in un perenne “andare”, perché la Parola sia annunciata e la vita del mondo si apra alla luce del Risorto. È dentro questo contesto, fratelli carissimi, che non posso non pensare all’Agenda di speranza per il futuro del Paese, che tutte le chiese d’Italia – e noi particolarmente – siamo chiamati a scrivere e a realizzare in vista della grande Settimana Sociale dei Cattolici italiani che si terrà proprio nella nostra città, a Reggio Calabria, dal 14 al 17 Ottobre di questo 2010. È la 46.ma Settimana che verrà qui vissuta. Già un’altra volta la nostra città fu protagonista di questo evento: ciò avvenne esattamente 50 anni or sono, quando fu celebrata la 33.ma Settimana Sociale, che trattò il tema delle migrazioni. Quest’anno, in un contesto completamente nuovo, e dentro una cultura permeata sempre dai valori cristiani, ma insidiata – tra l’altro – dal diffondersi di un relativismo esasperato, il tema ci impegnerà in una direzione finora non attraversata: quella di pensare, scrivere e attuare un’Agenda di speranza per il futuro del Paese. Dico “pensare, scrivere e attuare”. Si tratta di “agenda”, infatti. Ed “agenda” è in sostanza una parola della lingua latina: significa le “cose che devono essere fatte”. Ènecessario dunque “pensare”; è importante “scrivere” ciò che si è “pensato”; ma è indispensabile “attuare” ciò che viene pensato e scritto. E ciò in vista del “futuro del Paese”.Un futuro che sarà fragile, se non si lotterà, insieme e con passione, per il “bene comune” di tutti. E tutto questo avviene in una stagione difficile, non solo dell’Italia, ma dell’Europa e del mondo; e non solo a motivo della crisi economica internazionale, ma a motivo di una crisi esistenziale più profonda, che tocca il senso stesso della vita dell’uomo e del suo essere nel mondo. Per questo, “l’Agenda di speranza per il futuro del Paese” é un impegno che ci coinvolge pienamente. A sostenerci nell’impegno è anzitutto il Pontefice Benedetto XVI, che nella sua ultima Enciclica Caritas in veritate ci invita a renderci protagonisti, non solo, a livello ideale, di un “pensiero nuovo”; ma, a livello operativo, di un’opera di “discernimento” concreto che conduca alla scelta di “soluzioni nuove”. A sostenerci, è anche la stessa Conferenza dei Vescovi italiani che, per bocca del suo Presidente, il Cardinal Angelo Bagnasco, ci ha di recente ricordato che “ciascuno di noi è chiamato in causa in quest’opera d’amore verso l’Italia”. Un’espressione davvero felice che ci aiuta ad incarnare il sentimento dell’amore per il Paese nella concretezza del vissuto, nella pluralità di gesti concreti».

