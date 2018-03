Palermo. I Carabinieri arrestano 29enne per avasione

Palermo. I Carabinieri della Stazione Palermo Pallavicino hanno tratto arresto Alessandro Ruggeri, palermitano, 29 anni, già noto alle forze dell’Ordine per il reato di evasione. I Carabinieri hanno notato il ragazzo sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato aggirarsi a piedi in via Capparozzo. L’arrestato dopo essere stato custodito presso la camera di sicurezza del Comando è stato portato presso il locale Tribunale per il rito direttissimo.