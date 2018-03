Catania. Polizia arresta un giovane per resistenza a pubblico ufficiale

Catania. Nella nottata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto Andrea Giovanni Buscema di 20 anni per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, verso le ore 3.45, una Volante durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Caduti del Mare ha notato un’autovettura Lancia Y con cinque giovani a bordo. Gli operatori di polizia, insospettiti dall’atteggiamento dei giovani, hanno deciso di controllarli ma, nonostante aver loro intimato di fermarsi, il conducente è partito improvvisamente accelerando dandosi ad una precipitosa fuga. Gli agenti quindi hanno iniziato un inseguimento ad alta velocità per le vie del Principe, Moncada, del Faro contromano, e successivamente in via Domenico Tempio in direzione Faro Biscari.

La fuga si è presentata molto pericolosa per l’incolumità dei cittadini, ma gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto, con l’ausilio di altre volanti giunte sul posto, in prossimità del Faro Biscari, e a identificarne il conducente per Andrea Giovanni Buscema.

Il giovane è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura dove, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito che gli è stato sequestrato. Pertanto, dichiarato in arresto, dopo le formalità di rito è stato condotto alla Casa Circondariale di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.