Crotone. Riunione della Commissione tripartita provinciale

Crotone. Pietro Durante, assessore al Lavoro, formazione professionale e politiche comunitarie della Provincia di Crotone, ha presieduto nella mattinata di ieri la riunione della commissione Tripartita provinciale, costituita dai rappresentati delle associazioni a tutela dei diversamente abili, delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel corso della riunione sono stati discussi diversi punti posti all’ordine del giorno e sono state approvate convenzioni e graduatorie ex art. 18 della legge 68/99. Tali graduatorie verranno utilizzate per gli avviamenti delle categorie contemplate presso le pubbliche amministrazioni. Quanti sono interessati a prendere visione della propria posizione all’interno delle graduatorie possono rivolgersi agli uffici competenti presso i Centri per l’Impiego.

Ufficio stampa Provincia Crotone