Bova Marina. Questa notte, intorno alle ore 23, in via Tenente Pugliese, un incendio le cui cause sono in corso d’accertamento ha danneggiato l’autovettura Fiat Panda di un pensionato, G.A.P. di 78 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione.