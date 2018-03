Operazioni “Konta Korion” e “Parola d’Onore”. Si costituiscono in tre a Polizia e Carabinieri

Condofuri. Nella giornata di ieri, tre persone destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito delle operazioni “Konta Korion” e “Parola d’Onore”, condotte rispettivamente da Polizia e Carabinieri con il coordinamento della Dda, e ai quali al momento dell’esecuzione non era stata notificata l’ordinanza in quanto irreperibili, si sono consegnate nelle mani delle Forze dell’Ordine. Si tratta di Raffaele Nucera (31 anni), Pietro Casili (48 anni) e Antonino Casili (35 anni). I primi due si sono consegnati ai Carabinieri della Stazione San Carlo di Condofuri, dipendente dalla Compagnia di Melito Porto Salvo, diretta dal capitano Onofrio Panebianco, il terzo si è costituito agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Condofuri, diretto dal vice questore aggiunto Filippo Leonardo. Adesso restano solo in due gli irreperibili, attivamente ricercati.

