Denunciato dai Carabinieri direttore Day hospital psichiatrico, struttura chiusa dall’Asp

Reggio Calabria. Sabato scorso i Carabinieri del Nas, hanno denunciato in stato di libertà N. A. di anni 58, direttore del poliambulatorio specialistico territoriale – Day hospital psichiatrico – per aver mantenuto i locali della struttura in carenti condizioni igienico sanitarie strutturali e tecnico impiantistiche, tali da costituire nocumento all’incolumità degli operatori e degenti. Contestualmente la direzione generale dell’Asp, con propria determinazione, ha disposto la chiusura del poliambulatorio, ed il trasferimento dei servizi in altra sede. Il valore della struttura ammonta a circa 2 milioni di euro.