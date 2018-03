Siderno. Tentarono di uccidere poliziotti, tornano in carcere in attesa della Cassazione

Siderno. Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Siderno, in collaborazione con le Squadre Mobili di Verona e Como, ha dato esecuzione all’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere nr.140/2010 R.I.V. 933/2008 R.G. 5231/04 RGNR emessa dalla 2ª Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria su richiesta della Procura Generale del Capoluogo a carico di:

LEOTTA Damiano, 30 anni, nato a Locri e residente a Stilo di fatto domiciliato a San Fermo della Battaglia(CO); ALFARANO Denis, 28 anni, nato a Siderno e residente a Stilo; PAPANDREA Mauro, 32 anni, nato a Siderno e residente a Riace Marina, di fatto domiciliato a San Pietro in Cariano (VR).

I tre sono stati condannati in primo e secondo grado alla pena di 12 anni di reclusione, i primi due, e 9 anni di reclusione il terzo per concorso in tentato omicidio nei confronti di un ispettore e tre agenti del Commissariato di Siderno, episodio risalente al 26 novembre 2004, allorquando i poliziotti, venuti a conoscenza di un omicidio che i tre stavano per compiere, bloccarono l’auto a bordo della quale Leotta e Alfarano stavano viaggiando armati e furono raggiunti da numerosi colpi di fucile caricato a pallettoni. Seppure feriti, gli appartenenti alla Polizia di Stato riuscirono a scongiurare il progetto omicidiario che i tre avevano intenzione di realizzare.

L’esecuzione dell’ordinanza eseguita ieri è frutto dell’attività svolta dal Commissariato di Siderno che ha permesso di appurare come i tre, in prossimità del giudizio di Cassazione in programma il 4 maggio prossimo, potessero concretamente darsi alla fuga se condannati in via definitiva. La segnalazione depositata presso la Procura Generale di Reggio Calabria, ha trovato concorde il Procuratore Generale Salvatore Di Landro e il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Rizzo, che hanno inoltrato la conseguente richiesta d’arresto alla Corte d’Appello.

Recependo interamente le motivazioni addotte nella richiesta, la 2ª sezione penale, presieduta da Natina Pratticò, ha emesso il provvedimento restrittivo con il quale ripristina la custodia cautelare, eseguito nel pomeriggio di ieri. Espletate le formalità di rito gli arrestati sono stati condotto rispettivamente presso le case circondariali di Locri, Como e Verona.