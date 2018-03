Messina. Settimana dei ‘Giorni del Sole’: da venerdì 14 gli appuntamenti

Messina. Da venerdì 14, con l’incontro con le scuole e successivamente visite degli studenti a stand dimostrativi allestiti nel villaggio solare a piazza Duomo, prenderanno il via gli appuntamenti previsti a Messina per gli Europea Solar Days. L’assessore alla politiche scolastiche, Salvatore Magazzù, ha presentato stamani a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, gli appuntamenti che saranno celebrati in contemporanea in numerose località del Paese sino al 18 maggio.

A piazza Duomo, dalle ore 9 alle 16, saranno presentati da parte dei Ricercatori del Cnr-Itae, con la collaborazione della Sezione Aif di Messina e dell’Istituto per i Processi Chimico Fisici (Ipcf), esperimenti ed exhibit sulle energie rinnovabili, solare termico e fotovoltaico ed altre tecnologie con l’allestimento di tavoli tematici ed esposizione di tecnologie volte a promuovere l’utilizzo dell’energia solare. I “Giorni del Sole” prevedono poi per domenica 16, l’allestimento di un gazebo informativo, a piazza Cairoli ove, dalle ore 9 alle 13, saranno fornite informazioni sul Piano energetico ambientale (Pears), approvato dal Governo regionale. Martedì 18, infine nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, con l’incontro sul tema Territorio ed energia si concluderà il programma delle iniziative promosse congiuntamente dal Comune, del Cnr-Itae, del Centro educazione ambientale – Cea Messina Onlus, e della Associazione Ambiente e/è Vita costituiti in Comitato Permanente per l’Eusd a Messina.

L’iniziativa si propone di offrire un’occasione di approfondimento e dibattito disciplinare su una tematica che va rivestendo sempre maggior rilievo a carattere nazionale, regionale e locale. Risulta sempre più evidente che il tema e le questioni relative alla pianificazione energetica sono da valutarsi in chiave di pianificazione del territorio e non di singolo intervento. L’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, così come da fonti convenzionali, presuppone un approccio territoriale in chiave sostenibile da trattare in modo coordinato, al fine di massimizzare gli effetti positivi e minimizzare impatti e conflitti, anche attraverso il contemperamento delle previsioni nei confronti dei vari aspetti tematici. Il tema dell’energia alla scala della pianificazione territoriale sembra, tuttora, uno tra quelli che meno vengono valutati con coordinamento delle previsioni. È invece opportuno che venga visto in forma coordinata a livello di piano di area vasta, di piano generale, di piano particolareggiato, fino ad arrivare all’organismo edilizio. E’ quindi determinante una politica regionale, da declinarsi a livello locale, che individui le modalità e le tecniche attraverso le quali indirizzare l’attività pianificatoria nel verso del contenimento energetico e della produzione di energia sostenibile.

In Sicilia il piano energetico ambientale Pears, si pone in linea con le direttive energetiche e climatiche del Parlamento Europeo e quelle della Commissione, che identificano nella Terza Rivoluzione Industriale lo scenario energetico per raggiungere l’obiettivo di una Europa post-carbon e post-nuclear, in cui tutti i consumatori siano messi in condizione di diventare anche produttori di energia, analogamente a come con internet diventano produttori di informazione.