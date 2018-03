La Regione Calabria all’Expo di Shanghai

Catanzaro. L’Assessore regionale alle Attività Produttive Antonio Caridi ha inaugurato, all’interno della sala delle Regioni del Padiglione Italiano, all’Expo di Shanghai, la Mostra Regionale della Calabria alla presenza del Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai Beniamino Quintieri, del Console Generale Massimo Roscigno e del direttore ICE Shanghai Maurizio Forte. La Calabria – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – si presenta a Shanghai, dove sarà presente fino al trentuno maggio, come “Regione Porto”, con l’intento di evidenziare la propria posizione strategica di porto naturale per le merci provenienti dall’area Sud Est asiatico e dirette verso l’Europa. Una carrellata di appuntamenti esclusivi guiderà gli ospiti del Padiglione Italiano attraverso i tanti volti della Calabria, raccontandola attraverso storie di successo, eccellenze e progetti innovativi. Lunedì, diciassette maggio, una delegazione universitaria accoglierà alcuni rappresentanti delle più prestigiose università cinesi per dare il via ad un seminario operativo sulla creazione di programmi di cooperazione e relazioni internazionali. Il diciotto maggio, la Regione sarà animatrice di un tavolo di lavoro sui temi dell’alimentazione e, in particolare, sulla Dieta Mediterranea. Altri eventi di rilievo sono previsti per il ventiquattro maggio e sono la sfilata della collezione di abiti di alta moda dello stilista calabrese Anton Giulio Grande, le cui creazioni vestono diverse star del panorama dello spettacolo italiano, oltre all’esposizione di gioielli dell’arte orafa calabrese.