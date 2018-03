Omicidio ad Aretina. Le foto della scena del delitto

di Fabio Papalia

Reggio Calabria. Sono state le tracce di sangue a dare una conferma ai dubbi degli investigatori, che non credevano alla versione fornita da Giovanni Iaria, 48enne capo operaio Afor, circa la dinamica dell’incidente stradale che, secondo l’accusa, avrebbe simulato per cancellare le tracce dell’omicidio della moglie, Francesca Gattuso, 38enne collaboratrice scolastica. Dopo averlo sentito in ospedale, dove era stato trasportato da due persone, gli investigatori hanno setacciato palmo a palmo l’intera contrada di Aretina, dove intorno a mezzanotte lungo la strada che da Santa Venere conduce ad Arcoleo si sarebbe verificato l’incidente stradale. Secondo la versione dell’uomo l’utilitaria sarebbe uscita di strada, cadendo in un burrone di 30 metri e incendiandosi. All’interno sua moglie, che non ha avuto scampo. Lui invece sarebbe stato balzato fuori dall’abitacolo, ammaccato, con escoriazioni e ustioni, ma vivo. Ai segugi della Polizia, che hanno operato sul luogo con le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e con gli agenti della Squadra Mobile, agli ordini del commissario capo Francesco Stampacchia con il coordinamento del capo della Mobile Renato Cortese e del suo vice Diego Trotta, non è sembrata convincente la ricostruzione della dinamica offerta dall’uomo, un racconto nel quale i poliziotti avrebbero notato alcune incongruenze. In più, secondo quanto si è appreso, lo stesso atteggiamento dell’uomo, che avrebbe alternato il pianto “inconsolabile” per la perdita della moglie a risposte “lucide” sulla dinamica, è sembrato anomalo all’occhio esperto dei poliziotti. Un atteggiamento, insomma, che ha accesso un campanello d’allarme negli investigatori. Parimenti è sembrato strano che l’autovettura avesse preso fuoco in seguito all’incidente, atteso che le moderne automobili sono dotate di sistemi di sicurezza passivi che, anche nei casi di sinistri di maggiore gravità, impediscono alla benzina di fuoriuscire dal serbatoio provocando un incendio. Dubbi e perplessità che sono stati riscontrati sul luogo del delitto, dove con l’ausilio della Polizia scientifica gli investigatori hanno raccolto un quadro indiziario, come le tracce di sangue e soprattutto l’orologio da polso della vittima rinvenuto sulla strada in prossimità del burrone, che ha convinto anche il pm titolare delle indagini, Francesco Tripodi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di uxoricidio, mentre altre due persone risultano indagate per favoreggiamento. Gli investigatori, adesso, stanno sentendo parenti e amici della coppia per tentare di far luce sul movente dell’omicidio.