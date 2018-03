Roma. Quattro arresti dei Carabinieri per furti ai supermercati

Roma. Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri in diverse zone di Roma per furti eseguiti all’interno dei supermercati. In via Antonio Pacinotti, zona piazzale della Radio, i militari della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato due 51enni romene sorprese a fare razzia di detersivi, cosmetici e di una piastra per capelli. In via Giacomo Bove, zona Mercati Generali, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno fermato un romeno di 23 anni, pregiudicato, trovato a riempirsi le tasche di merce asportata dagli scaffali di un negozio. Infine, in via Gino Frontali, zona Boccea, i militari della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un italiano di 53 anni mentre stava uscendo di corsa da un supermercato con in mano 7 confezioni di profumi poco prima rubate dagli scaffali. Tutti e 4 gli arrestati saranno processati per direttissima.