Palermo. Bufardeci: “Encomiabile il lavoro di Magistrati e Carabinieri”

Palermo. “Encomiabile il lavoro dei magistrati e dei carabinieri di Palermo che hanno inflitto un duro colpo al racket delle estorsioni. Tutti i siciliani devono essere orgogliosi del lavoro compiuto contro la mafia e le sue ramificazioni tentacolari che cercano di inquinare il mondo del commercio e delle imprese”. E’ il commento di Titti Bufardeci, assessore regionale alle Risorse agricole, all’operazione antiracket dell’Arma. “Anche dalla società – continua – arrivano segnali positivi e non esistono più alibi per non denunciare, grazie a una nuova coscienza collettiva, grazie all’impegno di inquirenti e investigatori”.

Per l’assessore Bufardeci, a causa di una drammatica situazione economica del settore ” è necessario accendere i riflettori sul mondo agricolo e creare forme di tutela per un settore che rischia di diventare una preda appetibile per gli inconfessabili interessi della criminalità organizzata, così come dimostrato dalle recenti inchieste”.