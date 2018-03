Scopelliti intervenuto a Roma alla presentazione del libro di Andrea Pamparana

Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti è stato ospite, a Roma, – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – alla presentazione del libro “Malacarne, uomini di ‘ndrangheta” di Andrea Pamparana, vice Direttore del TG5.

“La ‘ndrangheta non è solo un problema del Mezzogiorno, o ancora di più, solo della Calabria. E il libro di Pamparana lo mette bene in evidenza. E’ ormai – ha detto Scopelliti – un fenomeno globalizzato, che quindi ha superato confini e dogane. Ed è per questo che noi calabresi speriamo che a questo punto diventi un problema per tutti”. “Perchè -ha proseguito Scopelliti – la Calabria soffre ancora la ndrangheta? Solo per un fattore: il pizzo. Poiché sappiamo bene che gli interessi veri oggi sono oltre i confini calabresi. Questa è davvero “malacarne”. Ricordo una citazione di Falcone e cioè che la mafia è un fenomeno e che come tale ha una vita e ha una morte. Se crediamo a questo, riusciamo a combatterla. Voglio infine ringraziare il ministro Alfano e tutto il governo Berlusconi per quanto fatto in questi due anni in Calabria. E’ stata data ai cittadini una risposta forte, un impulso fortissimo. Basti pensare a tutti gli uomini inviati sul nostro territorio e ai tanti arresti eccellenti. Il risultato di questa azione – ha concluso il Governatore della Calabria, Scopelliti – è che oggi i calabresi hanno riferimenti sul territorio”. Alla presentazione del libro, hanno partecipato, inoltre, il ministro della Giustizia Angelino Alfano, il Capo della Polizia Antonio Manganelli e il Prefetto Francesco Cirillo, vice capo della Polizia e Direttore Centrale della Polizia criminale.