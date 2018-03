Fine settimana a tutto tango a “la Bussola” di Capo Vaticano

Crotone. La “pasion” argentina non è poi così lontana. Lezioni, milonghe e performance di tangheri professionisti da venerdì 28 Maggio a Domenica 30 Maggio. Questa atmosfera sarà possibile viverla all’ Hotel La Bussola di Capo Vaticano. Un workshop per gli amanti del tango e per chi volesse imparare a ballarlo. All’ hotel La Bussola si alterneranno ballerini professionisti provenienti dalla città del Tango per eccellenza laddove questo struggente connubio di musica e danza ha avuto la sua genesi e la sua più larga diffusione: Buonos Aires. Punta di diamante la partecipazione di Pablo e Valeria interpreti del tango apprezzati e conosciuti in tutto il mondo. Durante il long weekend del “Capo del Tango” si apprenderanno i passi base, si vivrà lo spirito più profondo del tango e della sua terra. Tango si ma non solo…..Di argentino infatti si potrà gustare anche l’ hasado la tipica carne cotta alla brace. Per concludere il 30 Maggio con il ballo sotto le stelle del “Capo”. Principianti, professionisti e amanti del genere non potranno più dire di non potersi divertire ballando. Info e prenotazioni Tel. 0963 663226 – E mail: [email protected]