Lercara Friddi. Controlli dei Carabinieri, scattano due denunce e un’espulsione

Lercara Friddi (Palermo). Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno intensificato il controllo del territorio, nell’ambito del progetto “estate sicura”; il lungo ponte garantito dalla festività del 02 giugno 2010 non ha scoraggiato i vacanzieri, per nulla intimoriti dalle temperature, ancora forse nemmeno primaverili.

Un disoccupato di Lercara Friddi, ben noto alle forze dell’ordine, R.U. di anni 50, è stato denunciato dai Carabinieri per aver detenuto e utilizzato un mezzo agricolo che, da accertamenti effettuati, era stato rubato qualche anno prima ad un suo concittadino.

I Militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato un cittadino extracomunitario che, purtroppo, non era in grado di fornire documentazione relativa al soggiorno in Italia. L’uomo è stato accompagnato presso la questura di Palermo ed espulso dal territorio.

Ben più grave la posizione di un agrigentino che, nelle fasi di un normale controllo alla circolazione stradale, ha dimostrato uno stato di alterazione emotiva, un comportamento che ha immediatamente insospettito i militari dell’arma, che lo hanno invitato a sottoporsi ad accertamenti clinici, per verificare se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Le analisi di laboratorio hanno lasciato esterrefatti anche i Carabinieri. Infatti, il giovane, poco più che 27enne è risultato “positivo” per abuso di cannabinoidi, anfetamine, chetamine, in pratica non si era fatto mancare niente. Una condotta sconsiderata che avrà conseguenze penali e amministrative per un lungo periodo non potrà condurre veicoli ed il mezzo in suo uso gli è stato prontamente sequestrato.