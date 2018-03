Eroi ed Eraclini a Bruxelles

Colgo l’occasione per fare i miei complimenti ed augurare buon lavoro al Presidente della VI Commissione Regionale “l’Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo”, Santi Zappalà. Nei giorni scorsi grazie alla sinergia tra gli enti assieme al collega Giuseppe Eraclini, abbiamo potuto partecipare attivamente relazionando a Bruxelles presso la Commissione Europea Interparlamentare Europa Cina presieduta dall’on. Crescenzio Rivellini eletto con oltre 110.000 preferenze nella Circoscrizione Sud alle scorse consultazioni europee. La mia proposta è stata quella di organizzare degli itinerari turistici per far scoprire la Calabria, e la Città di Reggio Calabria con la pubblicizzazione di itinerari e offerte, utilizzando la fama mondiale dei Bronzi di Riace durante il calendario degli incontri della Commissione Interparlamentare Europa-Cina presieduta dell’on. Rivellini. Occorre attivare le sinergie tra enti locali (Comune, Provincia) Regione e Comunità Europea per potrebbe attrarre il turismo cinese anche nella nostra regione e nella nostra provincia.

Basti pensare che secondo una ricerca del National Bureau of Statistics of Cina, la fascia di popolazione che può comodamente permettersi una lunga vacanza è dell’11%, ossia oltre 52.000.000 di persone che rappresentano quasi l’intera nazione italiana. Mentre per l’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) nel 2020 i turisti cinesi supereranno i 100 milioni. Il futuro della nostra città turistica dipende anche dalle scelte che stiamo facendo divenendo appetibili a chi preferisce affrontare un lungo viaggio in aereo per poi spostarsi con pullman organizzati all’interno delle nazioni europee (Italia, Francia, Belgio, Olanda e Germania). Il messaggio che l’on. Rivellini ha inviato al Governatore Giuseppe Scopelliti e al Sindaco Peppe Raffa è quella di creare un itinerario Storico-Culturale ed artistico culinario che colleghi il sud da Napoli a Reggio Calabria, per poter visitare quanto di più bello e prezioso esiste al mondo. La cultura europea dell’aquila non contrasterà nei prossimi anni con quella cinese del dragone, ma nella diversità sarà momento di crescita per entrambe le popolazioni. Io credo molto nella possibilità di fare turismo con la Cina anche perché nel 2009 circa 2,7 milioni di europei si sono recati a scoprire le bellezze dell’impero come la Città Proibita, la Grande Muraglia e le crociere sui fiumi giallo e azzurro; e perché una prima vittoria è stata proprio l’Expo Universale di Shanghai con un “carnevale internazionale” al quale partecipano 246 paesi ed organizzazioni internazionali e 350.000 presenze. La sublimazione dei rapporti e il boom di presenze cinesi potrebbe secondo me registrarsi in Europa durante l’Expo 2015 di Milano.

Sarà nostro compito di amministratori quello di offrire la possibilità a quanti verranno in Italia, di poter visitare la nostra amata Calabria e la nostra preziosa Città. Per tali motivi mi sento orgoglioso di aver potuto rappresentare Reggio Calabria nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno a Bruxelles perché assieme al collega Eraclini, crediamo fermamente che il nuovo governatore Giuseppe Scopelliti, il Presidente della Commissione Regionale UE Santi Zappalà, il sindaco Giuseppe Raffa e l’on. Enzo Rivellini potranno davvero fare la differenza nei prossimi 5 anni, rilanciando la Calabria e l’intero Sud Italia quale modello di mercato turistico mondiale.

Antonio Eroi