Crotone. Zurlo ringrazia Scopelliti e La Russa per intervento contro abolizione province

Crotone. Ringrazio il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti ed il Ministro della Difesa e coordinatore nazionale del Pdl Ignazio La Russa, per la presa di posizione manifestata circa l’abolizione delle province calabresi di Crotone e Vibo Valentia. Sia Scopelliti che La Russa, dai rispettivi osservatori, hanno ben capito che tale provvedimento, oltre che insignificante dal punto di vista del risparmio economico, creerebbe ulteriori conflittualità in un territorio già fragile soprattutto dal punto di vista sociale come la Calabria.Abolire gli enti intermedi di Crotone e Vibo, a mio giudizio, sarebbe un danno incalcolabile per le popolazioni interessate oltre che un ritorno indietro nel tempo di decenni. Sono d’accordo con il governatore Scopelliti sul fatto che in Calabria occorre andare avanti. Insieme, ciascuno per le proprie responsabilità, abbiamo preso l’impegno con i cittadini di affrontare e risolvere le tante emergenze del territorio. Abolendo un presidio di democrazia come le province significherebbe abdicare a tali funzioni.

Il Presidente della Provincia

Stanislao Zurlo