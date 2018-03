Reggio Calabria. Otto mesi di scontri di piazza, otto mesi di barricate, incendi e attentati al tritolo, una città, Reggio Calabria, ferita e scippata del titolo di capoluogo regionale, penalizzata e mortificata ancora una volta dallo Stato. Oggi, di quel periodo incandescente, cosa rimane? La tavola rotonda, “Cronaca, Storia e immagini a quarant’anni dalla rivolta”, organizzata da Rhegium Julii; Lions Club di Villa San Giovanni e Leo Club di Reggio Calabria – venerdì 18 giungo 2010 alle ore 17.30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio – partendo da una direttrice d’indagine retrospettiva sul ruolo della coscienza collettiva della rivolta del 70, che spesso, in maniera superficiale, viene semplicemente rappresentata con gli occhi dello schematismo ideologico, affronterà l’humus complessivo di una protesta che non nacque all’improvviso, bensì ebbe alle spalle un denso retroterra culturale, politico e sociale. Da quel luglio, caldissimo, del 1970 qual è il nuovo orizzonte esistenziale e sociologico su cui si affaccia Reggio Calabria, oggi, in ottica di Area Metropolitana dello Stretto? Che Storia avremmo “letto”, se ad un bisogno di identità, si fosse aggiunta una concreta e non contraddittoria urbanizzazione? Le doppiezze di un Governo, poco lungimirante, fecero svanire gli obiettivi di grande respiro creando un cittadino disilluso. Tornare, dunque, alla ricerca di un ruolo e di un progetto unitario per la Città sembra essere il punto focale, affinché termini come sviluppo, lavoro, turismo, innovazione, non rimangano tali, recuperando l’ identità collettiva e la memoria storica pensando al passato come anticipazione vantaggiosa del domani. La Grande Reggio, già, idealizzata nel 1927 e l’ipotesi di una conurbazione con la vicina Messina non hanno ancora raggiunto, del tutto, l’apice di un concreto riequilibrio territoriale lasciando, per certi aspetti, incompiuta l’unione tra sviluppo economico ed integrazione sociale della comunità. Unificare due città che sembrano essere una coppia di gemelle, benché disgiunte dal mare, è una sfida alta, che deve contrastare scetticismo, sfiducia, qualunquismo e spingere ad investire sul capitale umano, realizzando “reti” ed “unioni” capaci di porsi come base per un concreto rinnovamento sociale.