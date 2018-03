Aci Sant’Antonio. Aggredisce Carabinieri durante un controllo

Aci Sant’Antonio (Catania). I Carabinieri hanno tratto in arresto D.B., 23enne già noto alle forze dell’ordine di Acireale, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari durante un normale servizio di controllo del territorio hanno fermato il giovane a bordo della propria autovettura, in Piazza Maggiore di Aci Sant’Antonio. Il giovane, non gradendo affatto il controllo dei Carabinieri, li ha aggrediti venendo bloccato dopo una breve colluttazione. La perquisizione veicolare ha permesso ai militari di rinvenire una pistola a salve priva di tappo rosso. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.