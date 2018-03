A3. Traffico bloccato la notte scorsa sulla strada statale 19 tra Petina e Sicignano

Salerno. Traffico bloccato la notte scorsa sulla strada statale 19, utilizzata come percorso alternativo a causa della programmata chiusura del tratto dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria compreso tra Sicignano degli Alburni e Contursi. I forti volumi di traffico registrati e la presenza di numerosi mezzi pesanti in entrambe le direzioni hanno provocato il blocco della circolazione sulla statale per alcune ore. Le squadre dell’Anas e la Polizia stradale hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte per gestire la viabilità e limitare al minimo i disagi per gli automobilisti. Per fronteggiare le prime situazioni di criticità sono stati bloccati i mezzi pesanti in autostrada all’altezza di Campagna. Il tratto autostradale è stato riaperto in carreggiata sud alle 3,20 per alleggerire gradualmente il blocco sulla statale 19. La riapertura totale è avvenuta alle 6,00 come programmato nell’ordinanza. Il provvedimento di chiusura dell’autostrada si era reso necessario per il varo di un cavalcavia autostradale e per l’intervento di un attraversamento idraulico nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova autostrada Salerno- Reggio Calabria e soprattutto per consentire l’apertura al traffico a due corsie per senso di marcia in vista dell’imminente esodo estivo. L’Anas ricorda che, per il varo di opere d’arte , fino alle ore 17,00 di oggi sarà chiuso al traffico il tratto tra Padula-Buonabitacolo e Lauria Nord. Nelle ore di chiusura i veicoli leggeri in direzione nord usciranno allo svincolo di Lauria Nord, proseguiranno sulla ex statale 19 e sulla strada statale 585 e rientreranno allo svincolo di Buonabitacolo. Percorso inverso per i veicoli leggeri diretti a sud. Per i mezzi pesanti diretti a Nord uscita obbligatoria allo svincolo di Lauria Nord e prosecuzione attraverso il percorso alternativo (strade statali 653, 92 e 598) con rientro allo svincolo di Atena Lucana. Per i mezzi pesanti diretti a Sud si consiglia l’uscita ad Atena Lucana e il rientro a Lauria Nord. I mezzi pesanti diretti a Maratea escono a Lauria Nord con percorso sulla ex statale 19, sulla statale 585 e prosieguo sulla statale 18. Si ricorda che l’informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le emittenti radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it e chiamando il numero verde dell’A3 800.290.092 e il numero unico “Pronto Anas” 841.148.