Serra San Bruno. Ridotta a 12 la pena a Salvatore Rocco Gallè

Serra San Bruno (Vibo Valentia). E’ stata ridotta in appello a 12 anni di reclusione la pena inflitta al settantunenne Salvatore Rocco Gallè, accusato di aver assassinato a Serra San Bruno, il 18 febbraio di due anni fa, due cognati, Giuseppe Campese e Angelo Cravè. Al termine del processo di primo grado, Gallè era stato condannato a 20 anni di carcere contestualmente all’assoluzione del figlio quarantacinquenne, Bruno. Assoluzione sancita anche dai giudici di seconda istanzam del Tribunale di Catanzaro. Il duplice omicidio, per il quale è accusato anche un secondo figlio di Gallè, Vito, 42 anni, sul banco degli imputati nel rito dibattimentale che si sta celebrando a Catanzaro e per il quale è stata richiesta la pena dell’ergastolo, avvenne per una disputa sui confini di due terreni limitrofi.