Unical. Conoscenza Ricerca E Sviluppo per l’avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia Avanzata

Arcavacata (Cosenza). Un “incubatore”, che rappresenta il segno più recente, e di grande significato strategico e culturale, dell’impegno con cui da tempo l’Università della Calabria affronta il problema della ricerca e del trasferimento tecnologico alle imprese e al territorio. E un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico: C.R.E.S.C.I.T.A. (Conoscenza Ricerca E Sviluppo per l’avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia Avanzata), attraverso il quale l’Ateneo si prefigge l’obiettivo di concorrere alla creazione di imprese high-tech, in grado di competere sul mercato e di concorrere allo sviluppo della regione. Sono i due temi che saranno affrontati durante la conferenza stampa prevista domani, 23 giugno 2010, alle ore 11,45, nella sala del Consiglio, al terzo piano del rettorato, alla quale parteciperanno il Rettore dell’Università della Calabria, prof. Giovanni Latorre, e il Delegato alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico, Prof. Riccardo Barberi. Nel corso dello stesso incontro, verrà anche presentato il quadrimestrale di divulgazione scientifica “STRINGHE”, che l’Università della Calabria realizzerà con la società “DIGIFILM” e il cui primo numero uscirà il prossimo dicembre.

Ufficio stampa Unical