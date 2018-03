GD Reggio: a Loprete affidata la delega all’università

Reggio Calabria. L’esecutivo Provinciale dei Giovani Democratici di Reggio Calabria si completa con l’ingresso del compagno Raffaele Loprete. Raffaele andrà a ricoprire il ruolo di responsabile università della federazione di Reggio Calabria, ruolo in cui potrà contribuire alla crescita dei Giovani Democratici viste le sue esperienze in ambito universitario coltivate dentro l’Università della Calabria ,dove ha ricoperto prima l’incarico di rappresentante di corso di laurea e attualmente ricopre quello di rappresentante di facoltà presso la facoltà di Scienze Politiche. Da sempre impegnato in politica, prima all’interno della Sinistra Giovanile e da subito impegnato alla costruzione dei Giovani Democratici Loprete ha dimostrato negli anni di essere riuscito a diventare un punto di riferimento all’interno del difficile contesto sociale della piana di Gioia Tauro e soprattutto a Taurianova, comune nel quale risiede. Da sempre molti comuni della piana soffrono di una cattiva immagine derivata dalla costante riproposizione sui mass-media locali e nazionali di fenomeni quali: il crimine organizzato e l’intolleranza razziale, salita alle cronache soprattutto dopo i fatti accaduti a Rosarno. La delega all’università che Loprete andrà ad assumere rientra in un progetto politico chiaro che i Giovani Democratici portano avanti senza timori ossia quello di riportare nei territori provinciali, soprattutto in quelli più privi di sostegno mediatico, la cultura della legalità che deve necessariamente passare per una riformulazione culturale della cittadinanza che troppo spesso osserva inerme il degradarsi della coscienza civile che quotidianamente avviene sotto i propri occhi. Il compito di Raffaele si presenta come un compito molto difficile che necessita di tutto il supporto da parte dei Giovani Democratici, del Partito Democratico e di tutti i cittadini che credono in una Calabria diversa. Ho voluto affidargli questa delega sicuro che Raffaele abbia le qualità umane, morali e politiche per la costruzione di un progetto politico sano che possa far risplendere la luce su tutto il comprensorio della piana di Gioia Tauro e mi impegnerò al massimo per garantirgli le condizioni indispensabili affinché riesca a svolgere il suo ruolo in completa armonia e in totale sinergia con il movimento dei Giovani Democratici. Devo inoltre esprimere la mia più sincera felicità per l’entusiasmo con il quale Raffaele ha accettato la proposta da me fatta nonostante la consapevolezza delle difficoltà che inevitabilmente si presenteranno lungo il suo cammino, mi convinco ogni giorno di più grazie ai tanti ragazzi come Raffaele che sto incontrando lungo il percorso che ho intrapreso dentro il territorio provinciale per l’apertura dei circoli dei Giovani Democratici che all’interno della nostra generazione siano nat,i sparsi su tutto il territorio nazionale, dei frutti che hanno le potenzialità indispensabili per portare veramente il cambiamento ed il miglioramento necessario al nostro paese. A noi il compito di trovarli, mostrarli e farli maturare, al Partito Democratico e alla cittadinanza intera il compito di valorizzarli e tutelarli.

Massimiliano Tramontana

Segretario Provinciale GD- Reggio Calabria