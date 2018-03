Francica. Un arresto dei Carabinieri per coltivazione di canapa indiana

Francica (Vibo Valentia). Continua la lotta al traffico di stupefacenti da parte degli uomini della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia diretta dal capitano Stefano Di Paolo che, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato un altro piccolo imprenditore dell’illecito commercio. Ad operare sono stati gli uomini della Stazioni Carabinieri di S. Costantino e Francica che da alcuni giorni avevano scoperto alcune piante di marjiuana che qualcuno aveva accuratamente piantato in un terreno demaniale di Francica.

L’illegale coltivatore, per evitare di essere scoperto dagli elicotteri, aveva addirittura avuto cura di mimetizzare la droga con altre piante ad alto fusto, che ne rendessero più difficile l’identificazione. Un lavoro meticoloso che però non è sfuggito ad una delle tante battute a piedi dei Carabinieri che, quando hanno scoperto le 6 piante di canapa, alcune già in avanzato stato di maturazione ed alte ben 1.60 metri, si sono appostati in zona attendendo pazientemente che il proprietario si facesse vivo. Un’attesa di due giorni che però, nella tarda serata di ieri, ha portato i suoi frutti. Infatti intorno alle 17, approfittando dello scarso traffico di autoveicoli del sabato pomeriggio, Domenico Antonio Corigliano, muratore di 31 anni di Francica, già noto alle forze di polizia, si è avvicinato di soppiatto alla zona in cui si trovavano le piante e, dopo essersi assicurati che nessuno lo stesse seguendo, ha cominciato ad annaffiarle. Solo all’ultimo istante si è accorto dei due Carabinieri appostati tra gli arbusti a pochi passi da lui, praticamente invisibili tra la folta vegetazione, e che in un attimo sono balzati fuori e lo hanno ammanettato.

Per lui è scattato subito l’arresto con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti e, dopo gli atti di rito, è stato trasferito nel carcere di Vibo Valentia in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. La droga è stata invece immediatamente distrutta. Continua quindi senza sosta la lotta degli uomini della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia al fenomeno della produzione di canapa indiana che, soprattutto in questo periodo, raggiunge il suo massimo stadio di maturazione.