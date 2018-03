Palermo. Pesca, Bufardeci: «Bene Galan, regole del mare eguali per tutti»

Palermo. La Regione siciliana sosterrà la tesi, presentata ieri ai partner europei dal Ministro delle politiche agricole e alimentari, Giancarlo Galan, volta a coinvolgere i Paesi terzi che operano nel Mediterraneo sulle scelte assunte dalla Commissione europea per tutelare gli stock ittici del mare nostrum”. Lo dichiara Titti Bufardeci, assessore delle Risorse agricole della Siciliana. “In linea di principio dobbiamo far convergere il mondo della pesca verso l’unico obiettivo, spiega Bufardeci, di garantire un futuro alla nostra pesca e ai nostri pescatori. E’ imprescindibile una politica della pesca sostenibile che assicuri stabilita’ alle risorse biologiche dei nostri mari”. Le nuove regole della politica europea della pesca hanno introdotto nuovi limiti e nuove prescrizioni. Se questo rigido canovaccio dovesse essere rispettato soltanto dagli Stati membri dell’Unione e non dalle marinerie dei paesi limitrofi che pescano nelle stesse acque, “i sacrifici chiesti ai nostri pescatori, commenta Bufardeci, non arrecherebbero alcun beneficio all’ecosistema marino. Per questo e’ di fondamentale importanza aprire il confronto con gli Stati extra Ue, le cui flotte operano in tratti comuni di mare”.