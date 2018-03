Anzio. Tratta di donne dall’Est, smantellata dai Carabinieri banda di romeni

Anzio (Roma). Belle e giovani venivano accompagnate in Italia da loro connazionali che le rendevano “schiave” del sesso a pagamento, sulle strade del litorale e a Roma. I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno però sgominato la “banda” di romeni arrestando 2 dei componenti di spicco. In particolare, dopo l’arresto di un 23enne pochi giorni fa, i militari hanno rintracciato un secondo uomo, di 41 anni, dopo gli incessanti controlli e le indagini ancora in corso. L’arresto è avvenuto a Lavinio, quando l’uomo aveva già preparato le valigie e si apprestava a fuggire. Come per il primo, anche nei suoi confronti pendeva un provvedimento di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria romena per associazione per delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. L’Autorità romena, che sulla banda ha emesso dei provvedimenti restrittivi, ha richiesto l’estradizione degli arrestati. Sia il 23enne che il 41enne devono scontare 18 anni di carcere.