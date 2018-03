Palmi. Commissariato e Polizia Municipale avviano la “Centrale operativa unica”

Palmi. Con l’avvio della stagione estiva, che determina una grande concentrazione a Palmi di villeggianti e cittadini, provenienti anche dai territori viciniori e dalle altre realtà pianigiane, si ripropongono i problemi tipici dei centri turistici, connessi alla sicurezza ed alla viabilità. Proprio per dare una più pronta risposta a queste problematiche, al fine di avere una presenza delle forze di polizia maggiormente coordinata sul territorio, in modo da operare sinergicamente, il ché equivale a fornire maggiore sicurezza al cittadino, a garantire insomma la giusta serenità a chiunque voglia di godersi la città, il Commissariato di Palmi diretto dal Dott. Stefano Dodaro e il Corpo di Polizia Municipale di Palmi diretto dal Magg. Francesco Managò, propongono un modello operativo di sicurezza che si presenta innovativo.

Sulla base di un attento studio delle problematiche sociali, dell’andamento dei reati, dei fattori devianti, delle problematiche del traffico nelle varie fasce orarie, approfittando della maggiore proiezione esterna che il Commissariato di Palmi e la Polizia Locale, con grandi sforzi operativi, porranno in essere nel periodo estivo, dal 6 di luglio, con la supervisione del Signor Questore di Reggio Calabria Dott. Carmelo Casabona, che ne ha seguito le varie fasi fornendo le sue direttive, la città di Palmi sperimenta la “centrale operativa coordinata” tra Polizia di Stato e Polizia Locale.

Un apparato radio della Polizia Locale è stato appositamente integrato nella sala radio del Commissariato di Palmi che fungerà da recettore delle chiamate e delle richieste dei cittadini per smistare gli interventi, in relazione alla tipologia di chiamata, alle volanti o alle pattuglie della Polizia Locale presenti sul territorio. La sala radio avrà davanti a sé uno specchio dei servizi perlustrativi e di controllo esterni, saprà in tempo reale ove le volanti e le pattuglie della Polizia Locale sono dislocate, sarà quindi in grado con maggiore celerità ed efficacia di far fronte alle richieste dei cittadini.

Ciò consentirà una più razionale distribuzione delle forze in campo e permetterà di evitare sovrapposizione di servizi e, soprattutto, di presidiare più aree del territorio, un più proficuo intervento in occasione di richieste di aiuto, una assistenza reciproca in ogni problema di sicurezza urbana o criminalità.