Crotone. Al via i lavori di ristrutturazione di quattro fabbricati in via Libertà

Crotone. Contratto di Quartiere II, tocca a Via Libertà. Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione di quattro corpi di fabbrica siti in Via Libertà. Lavori per oltre ottocentomila euro. A darne notizia l’assessore all’Urbanistica Ettore Perziano che ricorda come “Via Libertà è un altro tassello che va ad aggiungersi alle opere già appaltate nell’ambito del nuovo Contratto di Quartiere”. Nello specifico il progetto prevede la completa ristrutturazione di quattro corpi di fabbrica, sia per quanto concerne il rifacimento delle facciate sia del manto di copertura. “L’aspetto più interessante” aggiunge l’assessore Perziano “è che applicheremo a questi corpi di fabbrica adeguati pannelli fotovoltaici volti a garantire un migliore utilizzo delle fonti energetiche”. Il programma, infatti, nel suo insieme, si occupa di riqualificare complessivamente gli edifici, senza comportare la mobilità degli inquilini, sia migliorandone il rendimento energetico e sia riqualificandone l’aspetto. Nello specifico è previsto il rifacimento del manto di copertura (impermeabilizzazione, isolamento e posa in opera di piastrelle su tutti i quattro corpi di fabbrica). La posa in opera in copertura di pannelli fotovoltaici per la fornitura di corrente elettrica alle parti comuni. Inoltre è prevista la realizzazione sulle facciate nord di una muratura a cappotto costruita con pannelli isolanti dello spessore di cinque centimetri. “Questo tipo di intervento” aggiunge l’assessore Perziano “come per gli altri inclusi nel contratto di quartiere, interessa una zona della città dove più sentito è il disagio abitativo ed avvertita la necessità di interventi strutturali. In questo caso con uno sguardo in più rispetto alla possibilità di risparmio energetico.”

Ufficio stampa Comune Crotone