Torretta: Scoperta vasta piantagione di marijuana arrestate 2 persone

Torretta (Palermo). Una piantagione di circa 350 piante di canapa sativa occultata tra la fitta macchia di boscaglia e di alberi di ulivo, dieci filari coltivate in maniera ordinata e irrigate attraverso un’estesa rete di tubi: è stata questa la scoperta dei Carabinieri della Stazione di Torretta quando hanno fatto irruzione nella radura di Piano dell’Occhio, località montana a pochi chilometri da Palermo. Già da qualche settimana i militari della Compagnia di Carini avevano posto sotto la lente d’ingrandimento quella zona, un altopiano sulle colline a ridosso di Palermo, qualche centinaio di metri dopo la zona di Ballolampo. Il territorio, caratterizzato da un clima particolarmente umido e caldo, si presta particolarmente a coltivazioni di piante come la canapa e i Carabinieri della locale Stazione avevano notato gli strani passaggi di quei due individui che nella prima mattinata e nella tarda serata transitavano quotidianamente lungo la strada provinciale. Neanche il fatto che uno dei due soggetti si facesse a volte accompagnare dalla moglie e dalla figlia minorenne aveva fermato gli investigatori, che hanno iniziato lunghe battute al fine di scandagliare l’area. I Carabinieri hanno individuato i due soggetti e li hanno seguiti discretamente nella loro passeggiata pomeridiana. Li hanno così visti entrare in un’area abbandonata, un vecchio cancello arrugginito che dà accesso a una vasta area incolta. Superato quel varco, i Carabinieri hanno immediatamente intuito quale potesse essere l’interesse per quella selvaggia fetta di macchia boschiva, parallelamente al sentiero battuto dal quotidiano andirivieni scorreva uno spesso tubo in plastica per l’irrigazione.

I militari dell’Arma, in località Piana dell’Occhio, nel comune di Torretta, hanno scoperto una sorta di orto botanico, curato nei minimi particolari, pompe per l’irrigazione automatizzata a una vasta gamma di attrezzi da giardiniere, utilizzati per curare le 350 rigogliose piante di canapa indiana alte circa 1,5 metri. Sul posto sono stati colti nella flagranza i due coltivatori: Marco La Barbera di 28 anni e Isacco Urso di 27anni, intenti ad irrigare la loro coltivazione di “oro verde”; uno dei due è stato peraltro colto in compagnia della consorte, che lo coadiuvava nella coltivazione del fazzoletto di terreno e della figlia minorenne, che seguiva i genitori nel lavoro quotidiano. I militari hanno potuto costatare la produttività di quella zona. La superficie, occultata agli occhi indiscreti da alti alberi di ulivi e arbusti che ne delimitano l’area, era coltivata in maniera intensiva attraverso un’ordinata distribuzione delle piante, disposte su filari paralleli, e un fitto impianto d’irrigazione alimentato da una pompa a immersione posta all’interno di una proprietà limitrofa abbandonata. Un agronomo ha costatato la qualità della coltivazione, che è stata successivamente sottoposta a campionatura dai militari del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.

In queste ore i Carabinieri del laboratorio stanno procedendo alle analisi dei campioni repertati al fine di individuare la quantità di principio attivo presente nelle foglie. Dopo il prelievo di alcune piante per gli accertamenti, i militari su disposizione della magistratura hanno proceduto all’immediata distruzione delle piante rinvenute, arbusti che in alcuni casi raggiungono anche l’altezza di 2 metri con tronchi del diametro di quasi 10 centimetri. Dei due arrestati è stata disposta l’immediata traduzione presso la Casa Circondariale “Ucciardone” di Palermo.

L’operazione s’inquadra nella articolatala campagna di prevenzione e repressione, nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo comandato dal Colonnello Teo Luzi. Obiettivo del Comando Provinciale di Palermo è tutelare i più giovani e le indifese fasce d’età dalle fattispecie di reato che ne costituiscono una costante minaccia. In tal senso l’attività repressiva nel settore degli stupefacenti non si limita ai servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio, ma va oltre fino a puntare dritto contro produttori e trafficanti delle sostanze psicotrope. Oltre alle condotte per spaccio, colpite con gli innumerevoli arresti effettuati dai Carabinieri di Carini, oggetto di attenzione da parte dell’Arma è anche la coltivazione, sia all’ingrosso, basti pensare alle immense piantagioni scoperte e sequestrate negli anni scorsi, ma anche indoor o “casalinghe”. Le piantagioni di “oro verde” sono ormai organizzate in modo sempre più “professionale”, irrigatori a spruzzo con timer per creare un microclima ideale, l’utilizzo di prodotti specifici per concimare e assicurare una crescita rigogliosa, sempre nascoste da sguardi indiscreti occultati in terreni demaniali a prima vista abbandonati e con fitta vegetazione. Questo è il periodo dell’anno in cui le piante, da cui si ricavano cannabis e marijuana, raggiungono la crescita maggiore. I controlli continueranno in maniera serrata e rigorosa per tutta la stagione estiva, al fine di contrastare sia i coltivatori “domestici” sia le estese piantagioni, reati di primaria importanza per gli obiettivi prefissati dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo. In totale dall’inizio dell’anno sono otto le coltivazioni scoperte tra quelle “classiche” in appezzamenti di terra occultati tra normali coltivazioni o indoor, in appartamenti o scantinati, sono oltre 3000 le piante sequestrate che hanno portato all’arresto di una decina di persone.