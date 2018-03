Torna l’appuntamento con la Festa del Mare

Reggio Calabria. Si rinnova l’appuntamento con il Mare! L’associazione Sportiva “Circolo Posidonia”presenta la 2^ edizione della “Festa del Mare”, che si svolgerà a Reggio Calabria – Gallico dal 04 all’ 08 agosto 2010. L’evento, organizzato in collaborazione con associazioni culturali e sportive, imprenditori ed operatori commerciali, torna con tante novità ad iniziare dal titolo scelto per questa nuova edizione: “Il mare che unisce”. Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il programma e le iniziative inerenti alla manifestazione. L’edizione 2010 apre una finestra sullo Stretto rendendo complice la vicina Messina, nel nome del più vasto progetto dell’Area Metropolitana dello Stretto. Due città, dunque, coppia di gemelle ideali, benché disgiunte dal mare unite in una sola area urbana. Una kermesse il cui significato va al di là di un semplice trofeo, ma ha il sapore di una cultura comune: approfondire e diffondere la conoscenza del mare: valorizzare un tipo di approccio nuovo e diverso con il mare, attraverso una serie di manifestazioni pensate e volute per meglio far conoscere, amare e rispettare l’universo marino e promuovere al contempo una nuova “cultura del mare”.