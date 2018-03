Perugini (Anci): “La Regione non tagli i fondi per le infrastrutture”

Catanzaro. Salvatore Perugini, a capo della sezione calabrese dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani e Sindaco di Cosenza ,ha chiesto oggi che non siano applicati dalla Regione tagli ai fondi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche. Perugini ha dichiarato che “Il 22 luglio l’associazione dei Comuni è stata convocata per un’audizione in Commissione Bilancio della Regione Calabria, al fine di esprimere un parere sulla manovra finanziaria di assestamento di bilancio. In quella sede, rappresenteremo la necessità che non vi siano per i Comuni ulteriori tagli rispetto alla programmazione già concretamente avviata; particolarmente, che non si diminuiscano le risorse per le opere infrastrutturali finanziate attraverso la legge regionale n. 24. Il paventato taglio dei fondi già programmati arrecherebbe notevolissimi danni, non solo all’erario dei Comuni, che non hanno le risorse necessarie a sopportarli, ma anche alle comunità amministrate, che si vedrebbero così private di importanti realizzazioni. Confidiamo, pertanto, nello spirito collaborativo che deve presiedere ai rapporti tra le Istituzioni nel governo complessivo dei territori ed invitiamo il Presidente della Regione, la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale a valutare, con molta attenzione e positività, la richiesta dei Comuni. Non senza da ultimo evidenziare che si potrebbe profilare anche l’ipotesi del danno erariale, qualora i Comuni fossero chiamati e tenuti a rispondere di spese di progettazione cui non corrispondono realizzazioni di opere pubbliche”.