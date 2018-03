Sanità. Salerno (Pdl): “La situazione è drammatica. Si mettano da parte i campanilismi”

Trebisacce (Cosenza). Si è conclusa con la visita all’ospedale “Chidichimo” di Trebisacce, l’odierna ricognizione della terza Commissione presieduta dal consigliere Nazzareno Salerno. Ad accogliere la Commissione i sindaci di tutto il comprensorio ed alcuni cittadini membri di un Comitato civico in difesa dell’ospedale. Il presidente Salerno, dopo avere visitato i reparti del nosocomio, ha detto che “ci siamo rimboccati le maniche perchè la situazione della sanità in Calabria è veramente drammatica sia sotto il profilo finanziario che di quello della prestazione dei servizi. Stiamo verificando un quadro che testimonia come la sanità calabrese si trovi in gravissime difficoltà. Abbiamo accertato che in alcuni casi i soldi sono stati spesi male o magari non serviva spenderli in quella direzione, mentre in quelle strutture sanitarie dove sarebbero stati necessari finanziamenti, i soldi non sono mai arrivati. Stiamo inoltre registrando una gestione insufficiente e questo è un ulteriore aggravante dei ritardi ultradecennali. Oggi in Calabria – ha continuato Salerno – operano 37 strutture pubbliche e 36 private nonostante un numero così importante, riscontriamo liste di attesa di oltre 6 mesi per fare una ecografia. Per cambiare bisogna mettere da parte i campanili e lavorare per l’efficienza. Come priorità d’intervento abbiamo già individuato una rete di emergenza-urgenza su tutto il territorio calabrese. Dall’implementazione di questo servizio potrà finalmente emergere un sistema collegato in grado di dare risposte immediate ai bisogni dei calabresi. Vogliamo infine, diventare una regione virtuosa, per questo stiamo valutando la chiusura di alcuni ospedali. Insieme a questo primo intervento credo sarà necessario riorganizzare i servizi territoriali e di base”.