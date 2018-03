Provincia. Il Presidente Morabito assume temporaneamente le deleghe di Agrippo

Reggio Calabria. “Ti posso assicurare che gestirò personalmente, per il tempo necessario, sicuramente breve, le deleghe che ti ho attribuito, augurandoti di chiarire al più presto, e in tal modo ritrovando la consueta serenità necessaria a proseguire la tua attività di amministratore”. Questa la risposta del Presidente della Provincia, Giuseppe Morabito, alla lettera con la quale quest’oggi l’assessore al Demanio e Patrimonio – Autoparco Immigrazione ed Emigrazione Rocco Agrippo gli ha affidato “ogni valutazione e decisione circa l’incarico di assessore a suo tempo affidatomi e le relative deleghe”, dopo gli articoli di stampa che lo hanno riguardato.”E’ mia intenzione chiedere di essere ascoltato dai magistrati – ha scritto nella sua missiva Rocco Agrippo, precisando di non aver ricevuto nessun ‘avviso’, ma, soprattutto, “di non aver mai tradito la fiducia” accordata con il mandato assessorile svolto “onestamente e nell’osservanza scrupolosa della legge”. Dopo averlo già anticipato alla Giunta la scorsa settimana, Agrippo spiega che questa è la conclusione “Dopo aver riflettuto, in tutti questi giorni, su quale dovesse essere il mio atteggiamento nei confronti dell’Ente che tu rappresenti e di cui mi onoro di essere amministratore, che è da sempre impegnato nella lotta all’illegalità ed al malaffare”.”Sono convinto che questa sia la decisione più giusta e pur non essendo stato io oggetto di alcun provvedimento da parte della magistratura, ritengo – ha concluso Agrippo – che un pubblico amministrare, in questi casi, abbia il dovere di assumere decisioni consequenziali”.”E’ un gesto, certamente sofferto ma altrettanto meditato che merita apprezzamento – ha rimarcato il Presidente Morabito nella sua risposta. “Una iniziativa che denota senso di responsabilità e alta considerazione per il nostro Ente, da sempre impegnato, come Tu stesso sottolinei – osserva l’avvocato Giuseppe Morabito nel rinnovare stima personale e per il lavoro svolto da Agrippo come assessore – nella lotta contro ogni forma di illegalità”.