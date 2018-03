Cosenza. Sarà affissa domani la graduatoria definitiva degli alloggi Aterp

Cosenza. Sarà resa formalmente pubblica domani la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Cosenza (legge regionale n.32/96), trasmessa dall’ATERP di Cosenza con nota del 20 luglio scorso. La graduatoria sarà affissa per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sarà consultabile anche all’Urp di piazza dei Bruzi, nelle sedi delle quattro Circoscrizioni cittadine, alla Porta sociale di via Piave 84, nonché sul sito internet www.comune.cosenza.it. Copie della graduatoria sono state inviate anche ai Sindacati e al SUNIA. Avverso la graduatoria gli interessati potranno presentare ricorso al TAR competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo comunale; o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla stessa data. Sono 482 i nominativi degli aventi diritto, mentre in 58 sono stati esclusi, con varie motivazioni. La graduatoria è aggiornata al bando del 2005. L’Aterp non ha nel frattempo realizzato nuovi alloggi, per cui gli aventi diritto possono aspirare solo a case eventualmente lasciate libere da attuali occupanti.