Petralia Soprana. Denunciato un 21enne per guida in stato di ebbrezza

Petralia Soprana (Palermo). Nel corso della specifica attività di servizio, è stato denunciato in stato di libertà un giovane di Petralia Soprana, P.D., di anni 21, per guida in stato d’ebbrezza alcolica ai sensi dell’art.186 comma 2° del c.d.s.

I Carabinieri di Petralia Soprana, nell’ambito del monitoraggio del centro abitato di competenza, nel controllare un veicolo in transito, hanno notato che il conducente palesava un’evidente stato di alterazione dell’equilibrio con loquacità eccessiva e sconnessa, occhi lucidi e forte alito vinoso, provvedendo, quindi, a sottoporlo al controllo del tasso alcolemico, mediante apparato etilometrico, che è risultato essere superiore ai limiti consentiti (0,85 g/l). Il 21enne controllato è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Termini Imerese e, quale sanzione accessoria, gli è stata ritirata la patente di guida.