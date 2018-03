Cosenza. Il Sindaco Perugini ha premiato il podista-dipendente comunale Carlo Angotti

Cosenza. 7 anni di successi quasi ininterrotti. Questo il palmarès esibito con orgoglio da Carlo Angotti, dipendente comunale della quarta circoscrizione con la passione per il podismo. Dopo l’ultimo successo, quello ottenuto a Cagliari nello scorso mese di giugno alla ventiduesima edizione dei campionati nazionali dei dipendenti comunali, durante i quali Angotti ha vinto la medaglia d’oro nel podismo, il Sindaco Salvatore Perugini ha voluto premiarlo con un riconoscimento che sottolineasse il suo gesto atletico e la sua vittoria. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di oggi nel salone di rappresentanza. Accanto al Sindaco, il Presidente del Circolo ricreativo aziendale del Comune di Cosenza Pino Abate e il consigliere dell’Associazione nazionale Cral dei dipendenti comunali Bernardino Pandolfo.”Il riconoscimento a Carlo Angotti – ha detto il Sindaco Perugini – non è un riconoscimento formale, ma vuole testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale al circolo aziendale e a quanti riescono, come in questo caso, in imprese sportive che meritano una particolare sottolineatura”. “Angotti – ha aggiunto il Sindaco – è un atleta di valore significativo in una disciplina molto impegnativa che richiede lavoro, sacrificio e molte ore di allenamento, senza per questo dare gratificazioni di tipo economico. Dobbiamo pertanto essere tutti orgogliosi di avere nel nostro circolo aziendale un campione come Angotti che da anni si impone in una disciplina difficile come quella del podismo”. Dalle mani del Sindaco, Carlo Angotti ha ricevuto una targa con lo stemma della città e la medaglia celebrativa del cinquecentenario di Bernardino Telesio. Angotti, visibilmente emozionato, ma felice, ha ricambiato donando al primo cittadino la divisa di atleta della K42, la società cosentina nella quale svolge da tre anni attività agonistica. Ora il suo impegno non si ferma, ma continuerà in vista della maratona di Roma del 2011 e, si dice, della prestigiosa maratona di New York.