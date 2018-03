Palermo. Sventato dai Baschi Verdi furto di scooter in via Sampolo

Palermo. Nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2010, in via G. Bonanno all’altezza di Via Sampolo una pattuglia dei Baschi Verdi impegnata negli ordinari servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha impedito il furto di un ciclomotore. Alle ore 01:30 infatti sono stati intercettati due soggetti alla guida di due motocicli che procedevano affiancati ma uno aveva il dispositivo dell’antifurto attivato con sirena in azione e frecce direzionali accese. Alla vista della pattuglia il veicolo rubato è stato abbandonato ed il ragazzo che lo guidava è salito sull’altro mezzo, privo di targa, per darsi alla fuga percorrendo Via Sampolo in direzione vietata immettendosi quindi in Via La Marmora sempre in direzione contraria al senso di marcia.

La pattuglia ha intrapreso un breve inseguimento presto interrotto per non pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità dei fuggitivi. Tornata sul posto dove era stato abbandonato il ciclomotore, un Honda SH300, si è risaliti al proprietario il quale alle ore 2 circa è stato contattato per la restituzione del proprio mezzo. Il cittadino ha espresso grande soddisfazione anche perché il veicolo era privo di copertura assicurativa per il furto.