Cosenza. Domani interruzione idrica per lavori di raddoppio dell’Abatemarco

Cosenza. La Sorical (Società Risorse Idriche calabresi) ha programmato per domani, mercoledì 11 agosto, una interruzione idrica dalle ore 8 e per tutta la giornata, il tempo necessario per procedere a lavori urgenti in località Contessa del Comune di Lattarico. Si tratta di un intervento atto “a migliorare la funzionalità e la continuità idraulica dell’acquedotto –si legge in una nota della Sorical- attraverso lavori di realizzazione di un partitore by-pass tra la linea adduttrice DN550 e la linea DN700, denominato ‘raddoppio’ recentemente messo in esercizio dalla scrivente Società da Cervicati fino a Montalto, con posa in opera di pezzi speciali di collegamento delle due condotte e relative valvole di intercettazione. L’ultimazione dei lavori avverrà presumibilmente nel pomeriggio della stessa giornata di domani, considerato che l’esecuzione sarà affidata a imprese specializzate che saranno impegnate simultaneamente”. “L’interruzione –specifica ancora Sorical- riguarderà solo le utenze alimentate dalla linea adduttrice DN 550 di seguito elencate: Sartano nel Comune di Torano Castello, Università, Arcavacata, Difesa, Sant’Agostino, Cozzo Pantoscia del Comune di Rende, Colle Mussano, San Vito e De Rada del Comune di Cosenza, Castrolibero basso, Ever Green del Comune di Castrolibero. Una parziale riduzione della fornitura interesserà invece: Santa Maria di Settimo del Comune di Montalto Uffugo, l’acquedotto del Merone di Cosenza.