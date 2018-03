San Martino delle Scale. I Carabinieri arrestano 2 persone per trasporto illecito di rifiuti speciali

San Martino delle Scale (Palermo). Nel corso di servizi finalizzati a prevenire gli illeciti ambientali, con riferimento alla decretazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Palermo dichiarata dal Prefetto in data 01.01.2009, i Carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale hanno arrestato per trasporto rifiuti speciali Luigi D’Elia, palermitano di 32 anni, e Salvatore Corradengo, palermitano, 32 enne.

I due uomini sono stati sorpresi, a bordo di un autocarro, Fiat Iveco ad effettuare attività di raccolta e trasporto di materiale ferroso di vario genere in mancanza delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

Il veicolo e i rifiuti speciali – pericolosi e non – sono stati sottoposti a sequestro.

Gli arrestati, espletate formalità rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza per poi essere sottoposti al rito direttissimo al termine del quale l’arresto è stato convalidato ed i due rimessi in libertà. Dalla data del 1.1.2010 sono 151 gli arrestati e 134 i denunciati in stato di libertà tra Palermo e provincia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo impegnati quotidianamente in servizi a tutela dei cittadini e della salute pubblica

.