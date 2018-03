Gioia. Sequestrata merce contraffatta dall’Uffio delle Dogane e dalla Gdf

Gioia Tauro (Reggio Calabria). Due giorni fa i funzionari della Dogana di Gioia Tauro, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato, in due distinte operazioni, 260.000 coppette per gelato con i marchi Yoga e Ben & Gerry’s, e 38.000 confezioni di profumi e creme con i marchi Paco Rabanne e Garnier-Imedia. La merce, risultata contraffatta, proveniva dalla Cina ed era diretta in Libia e in Albania.