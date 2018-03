Caulonia. Arrestato dai Carabinieri sorvegliato speciale di 22 anni

Caulonia (Reggio Calabria). Ieri i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Locri, P.M. di 22 anni perché riconosciuto colpevole di avere in più occasione trasgredito i vincoli imposti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.