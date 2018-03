Acireale. Aggredisce medico e guardia giurata all’ospedale, arrestato dai Carabinieri

Acireale (Catania). I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato B.G., 37enne, incensurato di Aci Sant’Antonio, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e violenza privata.

Ieri, a seguito di una segnalazione i militari si sono portati presso il locale Pronto Soccorso dove B.G., poco prima, aveva aggredito con calci e pugni il medico di turno e la guardia giurata presenti. L’uomo, sembra abbia perso il controllo preso dall’ira a causa dei lunghi tempi di attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo riportando la calma.

Le persone aggredite sono state visitate e riscontrate affette da contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo con la rispettiva prognosi di giorni 15 e 8. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.