Rapina al supermercato Pam di via Micene

Reggio Calabria. Ieri pomeriggio, alle 17,45, due uomini col volto travisato dal casco integrale, armati di pistola, hanno fatto irruzione nel supermercato Pam di via Micene, nella zona tra il viale Calabria e viale Messina. I due sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare l’incasso, per un importo dai 1000 ai 1500 euro in corso di quantificazione. Dopo avere afferrato il maltolto i due si sono dileguati a bordo di una moto, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Squadra volante, diretta dal vice questore aggiunto Gerlando Costa con la collaborazione del commissario capo Enrico Palermo.