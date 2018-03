Palizzi. Al via i lavori di metanizzazione

Palizzi (Reggio Calabria). Un intervento che contribuisce ad assicurare l’energia necessaria per lo sviluppo industriale del territorio ma anche a fornire gli opportuni stimoli per la crescita delle imprese, oltre ad offrire un consistente contributo alla ripresa dell’economia nell’area interessata, sulla quale la situazione di crisi che attanaglia il Paese grava in modo più sensibile rispetto ad altre realtà. Questo il pensiero dell’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Caridi, in merito all’avvio dei lavori per la realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nel Comune di Palizzi. Le attività si avvieranno concretamente da mercoledì 1 settembre e rientrano nel contesto degli interventi previsti per il Bacino Calabria 12 nel quale sono compresi i Comuni ricadenti nella fase II dell’APQ Energia. Un intervento che prevede un impegno finanziario complessivo di circa un milione ed ottocentomila euro, da completare nel termine di 24 mesi, e che non mancherà di creare un positivo indotto, soprattutto per la creazione e la crescita di microimprese legate alle attività artigianali connesse all’intervento. Secondo l’assessore Caridi si dà il via ad una fase importante del piano di metanizzazione, nel cui contesto si punta al completamento nell’intero territorio regionale; un percorso che era stato interrotto e che il governo regionale intende portare a compimento. Come ricorda l’onorevole Caridi l’avvio dei lavori nel Comune di Palizzi, compreso in un elenco di dieci Comuni nei quali saranno realizzati gli interventi per la metanizzazione, è frutto di un preciso impegno che lo stesso assessore ha affrontato al fine di sbloccare i decreti di erogazione dell’anticipazione, pari al 20% del finanziamento pubblico complessivo. Un impegno che ha prodotto risultati positivi e conferisce connotati significativi all’intervento previsto dall’APQ Energia per l’area grecanica della provincia reggina, per cui i Comuni interessati potranno contare su livelli ottimali sia nella produzione e consumo dell’energia sia relativamente alla qualità ambientale ed agli standard di sicurezza.