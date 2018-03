Questa settimana il Prof. Enrico Costa, curatore della Rubrica “Urbanistica e Città Metropolitana” prende in esame il ddl n.3118 che, dopo la Camera dei Deputati, è approdato al Senato della Repubblica. Se diventerà legge, il nostro sistema delle Autonomie locali ne uscirà profondamente modificato, e con tale assetto si dovranno misurare le nuove città metropolitane.

Le nuove funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane

di Enrico Costa

Il titolo è complesso – (“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli Enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”), quello del Disegno di legge governativo n.3118 che, presentato alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 2010 (dal Ministro per la Semplificazione Normativa, e dai Ministri dell’Interno, per le Riforme per il Federalismo, per i Rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) – ma l’iter parlamentare sembra procedere speditamente (durata della XVI legislatura permettendo).

La prima lettura alla Camera è iniziata in Commissione l’11 marzo 2010 ed è terminata il 10 giugno, e la discussione in Assemblea, iniziata il 14 giugno, si è conclusa con l’approvazione, il 30 giugno 2010, del ddl.

Trasmesso dalla Camera il 2 luglio, la prima lettura al Senato è iniziata in Commissione il 28 luglio 2010, con l’obiettivo della piena attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, il ddl n.3118 è considerato specchio di un’esigenza ormai indifferibile, con riferimento all’assetto degli Enti locali e alle loro funzioni. La compiuta definizione a regime delle diverse funzioni degli Enti locali mira al superamento di ogni forma di sovrapposizione tra diversi livelli di governo e organismi, ed allo snellimento e alla razionalizzazione dell’apparato amministrativo locale. Viene anche ribadito che l’individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane è competenza esclusiva della legislazione statale, così come viene ribadito l’obiettivo dell’efficienza e dell’efficacia e della riduzione dei costi attraverso la forma associata, e la razionalizzazione e la soppressione di enti, organismi e strutture pubbliche; la modifica del numero dei consiglieri e dei componenti delle giunte.

Non mancano modifiche alle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale, alla disciplina dei direttori generali degli Enti locali, la riscrittura delle norme sui controlli per conseguire la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali.

Di particolare rilievo sono gli articoli 3 e 4 che individuano le funzioni fondamentali, rispettivamente, delle province e delle città metropolitane.

Di particolare interesse per chi segue “Urbanistica e Città Metropolitana” è che – fatta salva la programmazione regionale per le funzioni ricadenti nella potestà legislativa delle regioni – per le città metropolitane le funzioni fondamentali coincidono in parte con quelle provinciali integrate con la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, l’azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Rispetto alla specificità, alla conformazione ed alle vocazioni dei nostri territori, sarebbe opportuno sia accentuare la tematica (art. 4 punto e) della mobilità e della viabilità metropolitane con un’attenzione particolare all’intermodalità ed all’utilizzo di mezzi alternativi, compresi quelli marittimi, che (art. 4 punto h), porre ulteriore attenzione alla pianificazione, programmazione e promozione del settore turistico ed alla (art. 4 punto i) pianificazione e programmazione di politiche volte alla promozione di energie alternative.

Dall’insieme delle norme emerge una precisa volontà definire organicamente competenze ed ambiti, di stabilire le rispettive responsabilità e di superare definitivamente sovrapposizioni e duplicazioni di apparati degli Enti locali, nel rispetto delle competenze settoriali fissate nell’articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda i comuni, l’articolo 8 prevede, da un lato, l’obbligo (con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti), e d’altro lato, la possibilità (sopra i 3.000 abitanti) di esercitare in forma associata le funzioni più direttamente legate alla gestione del territorio dal punto di vista dei servizi, dell’urbanistica e dell’edilizia, del sistema scolastico, della sicurezza urbana e sanitaria, della polizia municipale e della tenuta dell’anagrafe e dello stato civile. Sarebbe tuttavia auspicabile che l’associazione fra Comuni avvenga rispettando innanzitutto specificità e parametri della continuità territoriale e successivamente delle affinità morfologiche, urbanistiche, ambientali e paesaggistiche dei siti. Per un ottimale svolgimento delle funzioni fondamentali degli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti o per Unioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e per una migliore lettura delle dinamiche territoriali, sarebbe necessario disporre, all’interno degli uffici tecnici comunali, di professionalità innovative e tra queste la figura dell’Urbanista, ovvero del Pianificatore Territoriale, iscritta allo specifico albo professionale.

La nuova legge, se approvata e sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, uno o più decreti legislativi volti all’individuazione, oltre che delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato, delle restanti funzioni amministrative esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l’esercizio unitario, devono essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Da segnalare anche la delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali”, avente il fine di riunire e coordinare sistematicamente in un “codice unico” le disposizioni statali relative agli Enti locali, oltre al coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche atte a garantire la piena coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa.

Per quanto riguarda l’annosa questione delle Comunità montane, si rimette alle regioni (articolo 17, comma 1), a partire dal 2010, la facoltà di sopprimere le comunità montane, attribuendo (comma 2) ai comuni montani il 30 per cento di quelle risorse finanziarie, da ripartire con decreto del Ministro dell’Interno, adottato previo parere della Conferenza unificata. E saranno considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare. Anche qui sarebbe auspicabile un’integrazione precisando che tali territori, al di là di parametri nazionali unici ed indifferenziati, debbano caratterizzarsi dal punto di vista demografico, per la concentrazione di almeno il 40% della popolazione al di sopra dei 400 metri sopra il livello del mare. Ciò per evitare il controsenso delle Comunità montane/marine.

Tutt’altro che indolori saranno il “dimagrimento” (articolo 20) dei consigli e delle giunte comunali e provinciali (controbilanciato, all’articolo 24, dal rafforzamento del ruolo dei consigli comunali e provinciali), e la drastica soppressione (articolo 18) delle circoscrizioni di decentramento comunale quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base in tutti i comuni, ad eccezione di quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Provvedimento sacrosanto ma da controbilanciare, nelle aree metropolitane multipolari, con una politica di rafforzamento di quei momenti associativi intercomunali che garantiscano al contempo efficienza amministrativa e tutela delle identità locali.

Nel complesso la 3118 si prospetta come una buona legge, che agisce in profondità sugli Enti locali e non risparmia azioni coraggiose volte ad un loro migliore funzionamento e ad una maggiore efficienza nell’organizzazione dei servizi offerti cercando di coordinare gli interventi alla scala adeguata, tenendo in dovuta considerazione l’autonomia degli Enti comunali così riformati.

Con questo assetto dovranno misurarsi i processi di costruzione della città metropolitane.