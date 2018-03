Matera. Catturato dalla Polizia per furto in appartamento

Matera. E’ stato arrestato stamattina dalla Polizia un uomo con l’accusa di furto con scasso. A seguito di alcuni furti in appartamento segnalati nei giorni scorsi nel capoluogo ed in particolare nella giornata di ieri 7 settembre, sono stati intensificati i servizi di controllo soprattutto della Zona Nord della città dove gli episodi si sono verificati. Mentre l’equipaggio di una Volante percorreva via San Pardo, non è sfuggito agli agenti l’atteggiamento sospetto di un giovane spuntato da una stradina con uno zaino sulle spalle. Non appena i poliziotti gli si sono avvicinati per procedere ad un controllo, il giovane, con una mossa repentina, si è disfatto dello zaino gettandolo per terra e si è dato alla fuga precipitosamente. Uno degli operatori di Volante si è immediatamente lanciato al suo inseguimento a piedi nei vicoli del rione Piccianello, riuscendo con non poca fatica a raggiungerlo e a bloccarlo. Nello zaino è stata ritrovata la refurtiva appena sottratta da un appartamento situato nel rione San Pardo: la somma di 450 euro ed oggetti d’oro. L’attività di polizia giudiziaria prosegue per individuare un secondo complice. Infatti, il giovane, L.G. di 38 anni, proveniente dal barese e con numerosi precedenti penali, è stato visto in compagnia di un altro individuo dalla vittima del furto mentre faceva rientro in casa.