San Ferdinando. Rapinate tre persone in casa, indagano i Carabinieri

San Ferdinando (Reggio Calabria). Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro intorno alle ore 03:00 sono intervenuti in Via Immacolata, dove tre malviventi con il volto coperto da passamontagna di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione all’interno della abitazione occupata da V. S. Z. nato in Romania, di 30 anni, bracciante agricolo, dalla moglie L. E. R. nata in Romania, di 22 anni, e da R. I. nata in Romania di 21 anni, e sotto minaccia delle armi si sono fatti consegnare dei soldi in contanti pari ad euro 600 circa e un computer portatile.